نجم الأهلي يزف خبرا سعيدا لجماهير القلعة الحمراء

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتجديد التعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة، من أجل قطع الطريق على العروض الخارجية التي يتلقاها.

وقال الإعلامي إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية "أن الأهلي قرر رفع العرض المالي المقدم لتجديد مع نجم الفريق إلى 15 مليون جنيه سنويًا، وذلك من أجل إقناعه بالتجديد.

وأضاف: "محمد عبد المنعم ينتهى عقده مع الأهلي في صيف 2025، ويسعى النادي من أجل غلق ملف احتراف المدافع الدولي في ظل اهتمام بعض الأندية للتعاقد معه مؤخرًا".

ويلتقي النادي الأهلي مع أوراوا الياباني اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلى وأوراوا الياباني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.