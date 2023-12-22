هيئة الدواء تنشر نصائح للتعامل مع قرح الفم​

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للتعامل مع قرح الفم في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين .
وقالت هيئة الدواء المصرية إن هناك مجموعة من النصائح للتعامل مع قرح الفم تتمثل في التالي :-
-القيام بتنظيف الأسنان بفرشاة أسنان ناعمة مرتين على الأقل يوميًا – يتم التنظيف بلطف بين الأسنان يوميًا.
-شطف الفم بالماء الدافئ أو الماء المالح أو غسول الفم الخالي من الكحول عدة مرات في اليوم، وينصح بالابتعاد عن الغسول الذي يحتوي على الكحول.
-استخدام مرطب الشفاه لمنع جفاف الشفايف.
-الامتناع عن التدخين.
-الابتعاد عن الأطعمة الحارة أو الحمضية أو الخشنة أو الصلبة.
-تناول الأطعمة اللينة والرطبة، مثل الحساء أو الجيلي أو الفاكهة اللينة.