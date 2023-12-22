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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تنشر نصائح للتعامل مع قرح الفم​

ارشيفيه
ارشيفيه

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للتعامل مع قرح الفم في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين .

 

وقالت هيئة الدواء المصرية إن هناك مجموعة من النصائح للتعامل مع قرح الفم​ تتمثل في التالي :- 
-القيام بتنظيف الأسنان بفرشاة أسنان ناعمة مرتين على الأقل يوميًا – يتم التنظيف بلطف بين الأسنان يوميًا.​


-شطف الفم بالماء الدافئ أو الماء المالح أو غسول الفم الخالي من الكحول عدة مرات في اليوم، وينصح بالابتعاد عن الغسول الذي يحتوي على الكحول.​
-استخدام مرطب الشفاه لمنع جفاف الشفايف.​
-الامتناع عن التدخين.​
-الابتعاد عن الأطعمة الحارة أو الحمضية أو الخشنة أو الصلبة.​
-تناول الأطعمة اللينة والرطبة، مثل الحساء أو الجيلي أو الفاكهة اللينة.​
 

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