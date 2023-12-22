هيئة الدواء تنشر نصائح للتعامل مع قرح الفم​

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للتعامل مع قرح الفم في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين .

وقالت هيئة الدواء المصرية إن هناك مجموعة من النصائح للتعامل مع قرح الفم​ تتمثل في التالي :-

-القيام بتنظيف الأسنان بفرشاة أسنان ناعمة مرتين على الأقل يوميًا – يتم التنظيف بلطف بين الأسنان يوميًا.​



-شطف الفم بالماء الدافئ أو الماء المالح أو غسول الفم الخالي من الكحول عدة مرات في اليوم، وينصح بالابتعاد عن الغسول الذي يحتوي على الكحول.​

-استخدام مرطب الشفاه لمنع جفاف الشفايف.​

-الامتناع عن التدخين.​

-الابتعاد عن الأطعمة الحارة أو الحمضية أو الخشنة أو الصلبة.​

-تناول الأطعمة اللينة والرطبة، مثل الحساء أو الجيلي أو الفاكهة اللينة.​

