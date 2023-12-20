هيئة الدواء تطرح نصائح لتجنب الضغوط النفسية

وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح لتجنب الضغوط النفسية ، يأتي ذلك في إطار منشوراتها التوعوية والتثقيفية .



وقالت هيئة الدواء إنه عند محاولة التعرف على سبب الضغط العصبي، يجب مراجعة التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة، وكيف كان رد فعل الفرد نفسيًا وجسمانيًا على هذا الضغط العصبي، لأن ذلك يعد الخطوة الأولى في التعامل مع المشكلة بطريقة سليمة.

نصائح لتجنب الضغوط النفسية



وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لتجنب الضغوط النفسية والتي تتمثل في التالي :-



-تعلم كيفية التنفيس عن توترك ومشاعرك بطريقة صحيحة عوضًا عن كتمها وتركها لتتراكم داخل؛ إذ يتسبب ذلك في زيادة شعورك بالضغط العصبي.



-حاول الحفاظ على نمط حياة متوازن، فلا تكرس حياتك كلها للعمل فقط دون مساحة للترفيه أو الراحة، بل خصص وقتًا لنفسك ولعائلتك كلما أمكن.



-تجنب الطرق غير الصحية للتعامل مع الضغط العصبي كالتدخين أو الإفراط في النوم أو الأكل، أو مشاهدة التلفاز لساعات طويلة، واستبدالها بعادات صحية كالمشي وغيرها من الرياضات الخفيفة.



-تقبّل فكرة أن بعض الأشياء لا يمكنك تغييرها وهي خارجة تمامًا عن إرادتك، حاول مشاركة مشاعرك وأحزانك مع شخص مقرب تثق به، أو استعن بمعالج نفسي إذا شعرت بأن الأمور قد خرجت عن السيطرة النفسية .