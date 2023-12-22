ارتفاع ضحايا زلزال الصين المدمر إلى 144 شخصا

أفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا" ، اليوم الجمعة، بمقتل 144 شخصاً على الأقل، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمال الصين، في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي.

وأضافت الوكالة أن حصيلة القتلى ارتفعت من 134 إلى 144 شخصاً، بعد انتشال المزيد من الضحايا جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر.



وحسب وكالة الأنباء، استقبلت المستشفيات في مقاطعة قانسو 784 شخصا، كما أصيب 198 من السكان في مقاطعة تشينجهاي المجاورة.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد ارتفع عدد القتلى بسبب الزلزال المدمر إلى 144و تم إنشاء 19 مركزًا مؤقتًا للإسعافات الأولية ومستشفى متنقل في مقاطعة قانسو.

وقالت مديرية الرعاية الصحية المحلية، إنه تم إرسال أكثر من 20 فريقا طبيا إلى 35 قرية متضررة لفحص السكان، ويتم تزويد السكان بمجموعات من الأدوية وتقديم المساعدة النفسية.

وتم تسجيل سلسلة من الهزات الأرضية بلغت قوتها 6.2 درجة في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بمقاطعة قانسو.

وكان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وحسب توقعات الطقس، قد ترتفع درجات الحرارة في الأيام المقبلة في المنطقة المتضررة من الكارثة الطبيعية إلى 5 درجات مئوية خلال النهار وتنخفض إلى -14 درجة ليلاً.

ويبلغ متوسط الارتفاع فوق مستوى سطح البحر في المنطقة الجبلية التي وقع فيها الزلزال 2000 متر.