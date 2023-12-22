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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد العليا المصرية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للإسكواش بدورة الشهيد الرفاعي (٥١) ، و برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،  بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للإسكواش، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة (١٠٠) طالب وطالبة من (٢٢) جامعة مصرية و(٣٠) مشرفًا ومشرفة.


وقد أسفرت نتائج البطولة عن التالي:

** نتائج الفردى للسيدات:
- المركز الأول: سنا محمود إبراهيم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).
- ⁠المركز الثاني: ناردين سامح (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)
- ⁠المركز الثالث: سلمى الطيب ( الجامعة الأمريكية بالقاهرة)
- ⁠المركز الثالث مكرر: لوجين الجوهرى (جامعة القاهرة)

**نتائج فردى للرجال:
- المركز الأول: يحيى النواساني (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)
- المركز الثاني: محمد ناصر (جامعة هيرتفوردشاير)
- ⁠المركز الثالث: كريم التركي (الجامعة الأمريكية)
- ⁠المركز الثالث مكرر: سيف تامر  (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

** نتائج الفرق: 
- المركز الأول: الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- ⁠المركز الثاني: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- ⁠المركز الثالث: جامعة حلوان.
- ⁠المركز الثالث مكرر: الجامعة الألمانية.

 

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الاتحاد الرياضي المصري أشرف صبحى وزير الشباب التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمعاهد العليا الجامعة الامريكية بالقاهرة

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