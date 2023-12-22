الأوقاف تعلن عن ختمة لـ القرآن برواية ورش الأحد القادم

تعقد وزارة الأوقاف الختمة الثالثة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية، يوم الأحد 24 ديسمبر 2023م بأحد الفنادق بالقاهرة ، على هامش المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، بحضور أهل القرآن الكريم من أربع وستين دولة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

الأوقاف تعلن عن ختمة لـ القرآن الكريم برواية ورش الأحد القادم

وتشمل الختمة كل من: القارئ الطبيب أحمد نعينع، القارئ الشيخ محمود الخشت، القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، القارئ الشيخ فتحي خليف، القارئ الشيخ محمود علي حسن، حيث يختمون القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني.

المسابقة العالمية لـ القرآن الكريم الثلاثين

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين غدًا السبت 23/ 12/ 2023 وتستمر حتى 27/ 12/ 2023، وقد وصل فجر الجمعة المتسابقون من دول: تايلاند، والسويد، وروسيا، وبنين، وجيبوتي، والكونغو برازافيل وموريشيوس ومالاوي وكينيا ومدغشقر وجزر القمر وتنزانيا، للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

حيث وصل المتسابق حسن ساموه من تايلاند، والمتسابق شعيب محمد شافعي حسن من السويد، والمتسابق بلال حيدربيكوف من روسيا، والمتسابق محمد سيدو من بنين، والمتسابق مراد حامد جيله من جيبوتي، والمتسابق بابا واغي من الكونغو برازافيل، المتسابق عيسى عبدالحق عبدالحافظ فايز من دولة موريشيوش، والمتسابق علقمة عبدالحي خوم من دولة مالاوي، والمتسابق إبراهيم محمد آدم من دولة كينيا، والمتسابق عرف الدين بوانا من دولة مدغشقر، والمتسابق رقيب ساعد من دولة جزر القمر، والمتسابق عبدالملك رمضان سليمان، من دولة تنزانيا.

وقد أعرب المتسابقون عن شكرهم لجمهورية مصر العربية على تنظيمها لهذه المسابقة العالمية بنسختها الثلاثين، كما أعربوا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة، ولوزارة الأوقاف على حسن رعايتها للقرآن الكريم وحفظته وحسن تنظيم هذه المسابقة العالمية المتفردة في تنوعها ودقتها عامًا بعد عام.