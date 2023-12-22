عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"طردني بعدها بساعات"|مساعدة فان ديزل السابقة تتهمه بالاعتداء عليها.. فما القصة؟

فان ديزل
فان ديزل

رفعت معاوِنة سابقة للممثل الأمريكي فان ديزل  شكوى مدنية أمام المراجع القضائية المختصة في ولاية كاليفورنيا على بطل سلسلة أفلام "فاست أند فوريوس" اتهمته فيها بالاعتداء عليها ، وهو ما نفاه النجم بشدة.

وأوضحت المدّعية أستا جوناسون أن الاعتداء حصل عام 2010 في غرفة فندق في أتلانتا بجنوب شرق الولايات المتحدة خلال تصوير الجزء الخامس من "فاست أند فوريوس"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأفادت جوناسون بأن فريق الفيلم كان وظّفها للتوّ، وكلّفها الذهاب إلى الفندق لمساعدة الممثل على مغادرته في الصباح الباكر متجنّباً صيّادي الصور.

وأضاف نص الشكوى أن “فان ديزل اعتدى عليها جنسياً عندما كانت بمفردها معه في الجناح الفندقي، ثم بدأ بالتحرش بها".

وجاء في الشكوى أيضاً أن المدّعية التي لم تشأ إبقاء اسمها طيّ الكتمان حاولت بعد ذلك الهرب والاختباء في الحمام، فلحق بها فان ديزل (واسمه الحقيقي مارك سنكلير فنسنت).

وروَت مقدمة الشكوى أن شقيقة الممثل ومديرة الشركة التي وظفتها سامانثا فنسنت أبلغتها هاتفياً في اليوم التالي بالاستغناء عن خدماتها.

وقال وكيل فين ديزل المحامي براين فريدمان في بيان نشرته مجلة "فرايتي" المتخصصة إن النجم "ينفي قطعياً هذه الاتهامات". وأكد المحامي أنها "المرة الأولى التي يسمع فيها" بما جاء في هذه الشكوى، ملاحظاً أن مقدّمتها "عملت تسعة أيام فحسب" لحساب الممثل قبل 13 عاماً.

وقالت أستا جوناسون إن حركة "مي تو" جعلتها تتشجع على إثارة المسألة، وتمكّنت من رفع الدعوى بفضل قرار القضاء في كاليفورنيا أخيراً تمديد مهل سقوط الحق بمرور الزمن في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية.


وتريد جوناسون الحصول على تعويض عن عطل وضرر لم تُحدَّد قيمته.

فين ديزل فاست أند فوريوس يورونيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

ترشيحاتنا

بعد تلقيه عرضًا سعوديًا مغريًا .. قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي

النشرة الدينية | كم مرة نادى الله على عباده المؤمنين في القرآن؟.. وعجائب سورة الضحى

نيسان قشقاي تعود من جديد للسوق المصري .. اعرف الأسعار

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

زعيم الانفصاليين الأرمن يتراجع عن قرار حل جمهورية ناجورنو قره باغ

كارثة إنسانية مميتة| إعلان خطير من الاتحاد الأوروبي بشأن قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. مفاجآت وصدمات في توقعات الأبراج 2024

أرخص حاجة .. توابل في المطبخ المصري تعالج أشهر مشاكل الجسم

للأطفال والبالغين.. ظهور هذه الأعراض يشير إلى التهاب الأذن الوسطى

فستان غريب.. نورهان منصور في إطلالة غير متوقعة بالجونة.. شاهد

فيديو

إنقاذ الجنيه | اسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ