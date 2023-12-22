الأهلي في المونديال| ‎ماذا قال كولر قبل لحظات من مباراة أوروا

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة اليوم أمام أوراوا الياباني ستكون صعبة، أمام فريق منظم ‏ويملك عناصر مميزة في كل الخطوط، وإن الأهلي سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.‏



وأوضح في تصريحات فور والوصول لملعب المباراة: «سوف نحارب من أجل الفوز، وقمنا بتجهيز اللاعبين بشكل مناسب.. وقد تأثرنا بشدة بسبب ‏مباراة فلومنينسي البرازيلي، لكن هذا حال كرة القدم».‏



وأضاف: «تعودنا أن ننهض سريعا وننظر للأمام ونسعى إلى التطور المستمر وتحسين خطوطنا، وسوف نكون جاهزين لكل ‏التحديات خلال الفترة القادمة».‏



وأشار كولر إلى أن تسجل الأهداف ليست مهمة لاعبي خط الهجوم فقط، وأن المهم هو خوض المباريات بتركيز شديد واستغلال ‏الفرص، من أجل تحقيق الانتصارات.‏



وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ‏الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية‎.‎