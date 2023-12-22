القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة:"مجاهدونا استهدفوا دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

قالت سرايا القدس، اليوم الجمعة :"قصفنا التحشدات العسكرية في محيط مسجد أبو هريرة وأرض أبو نويرة في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون".



وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تشديد قوات الاحتلال الاسرائيلي القيود على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى اليوم الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وذكرت الحركة في بيان لها؛ أن الشعب الفلسطيني يتصدي لقوات الاحتلال بكل بسالة وتضحية، ولن يسمح لها ولجميع حملات التهويد أن تمر.