برونزية المونديال| إبراهيم سعيد يتغزل في الأهلي: مزيكا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره أوراوا الياباني بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا ببطولة كأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "أهلي يا مزيكا".

ومنح ياسر إبراهيم هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 19، بمتابعة من تسديدة قوية لمحمد هاني مفتتحا أهداف اللقاء.

وعزّر الجنوب إفريقي بيرسي تاو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 25، قبل أن يقلّص كانتي النتيجة لأوراوا في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف للمارد الأحمر.