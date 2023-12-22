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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم وادي دجلة في بطولة الجمهورية للناشئين

الزمالك
الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على نظيره وادي دجلة، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف في مقر القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أحمد إبراهيم، هدف الفوز لفريق الزمالك.

يقود فريق الزمالك 2009 كل من، إسلام عادل المأمور مديراً فنياً ، وإسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد محارب إدارياً ، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات.

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