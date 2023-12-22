بعد برونزية كأس العالم.. إبراهيم سعيد: تاريخ جديد يكتب باسم الأهلي

حقق النادي الأهلي المصري فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدفين علي أوراوا الياباني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وكتب الإعلامي ابراهيم سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "‏مبروك للنادي الاهلي وجماهيره البرونزية في كاس العالم للاندية، تاريخ جديد ثالث العالم للمره الرابعه يكتب بأسم النادي الاهلي🦅❤️"

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.