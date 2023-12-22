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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| ياسر ومعلول يعادلان رقم راموس

صدى البلد

تساوى ياسر إبراهيم وعلي معلول، مدافعا النادي الأهلي، مع الإسباني سرجيو راموس في قائمة أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، حيث سجل ياسر إبراهيم هدفين في مرمى الهلال السعودي عام 2021، وهدفًا في مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني في نسخة البطولة في 2023.

وسجل علي معلول هدفًا في مرمى ريال مدريد في نسخة بطولة 2022، وهدفين في نسخة بطولة 2023 الأول في مرمى اتحاد جدة السعودي والثاني في مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني.

أما سرجيو راموس فسجل هدفين في مرمى كروز أزول المكسيكي وسان لورينزو الأرجنتيني في نسخة 2014، وهدفًا في مرمى العين الإماراتي نسخة 2018.
 

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