البرونزية الرابعة.. الأهلي يحطم الأرقام القياسية في إفريقيا ومونديال الأندية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على أوراوا الياباني بطل أسيا 4-2 وحصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

وبهذا الفوز والتتويج ببرونزية المونديال واصل الأهلي تحطيم أرقامه القياسية في بطولة كأس العالم للأندية وحقق أرقاما اخرى ليكتب اسمه في تاريخ البطولة بحروف من ذهب.

الأهلي في المونديال| الفريق يضيف 4 نقاط إلى رصيده.. ويواصل تصدر تصنيف الأندية الإفريقية

أضاف الأهلي 4 نقاط إلى رصيده في تصنيف الأندية الإفريقية، بعدما حقق الفوز في مباراتين في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في ديسمبر الحالي 2023، حيث فاز على اتحاد جدة السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني ، وبهذا يواصل النادي الأهلي تصدره تصنيف الأندية الإفريقية عبر تاريخ بطولات إفريقيا للأندية وأيضًا تصنيف القرن الحادي والعشرين.



على صعيد التصنيف التاريخي للأندية الإفريقية والذي يرصد نتائج أندية إفريقيا في البطولات الإفريقية منذ بدايتها عام 1964، وصل رصيد الأهلي إلى 155 نقطة، يليه الترجي التونسي برصيد 94 نقطة، ومازيمبي الكونغولي برصيد 83.5 نقطة، والنجم الساحلي التونسي والزمالك المصري برصيد 77 نقطة لكل منهما.



أما على صعيد تصنيف القرن الجديد الحادي والعشرين فوصل رصيد الأهلي إلى 115 نقطة، يليه الترجي التونسي 67 نقطة، ومازيمبي برصيد 63.5 نقطة، والنجم الساحلي 58 نقطة، ثم الوداد البيضاوي برصيد 49 نقطة.

يذكر أن لائحة الاتحاد الإفريقي تمنح الفريق المشارك في كأس العالم للأندية نقطتين عن كل فوز في البطولة.



الأهلي ثالث أندية العالم وقوفًا على منصات التتويج في كأس العالم للأندية

النادي الأهلي جاء في المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة.

تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.



8 لاعبين من الأهلي ضمن قائمة تضم 26 لاعبًا سجلوا في المونديال

جاء 8 لاعبين من الأهلي في قائمة تضم 26 لاعبًا على مستوى العالم سجلوا أهدافًا في نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم للأندية، تصدر هذه القائمة كريم بنزيما وحسين الشحات، حيث أحرز كل منهما في أربع نسخ مختلفة من البطولة، يليهما كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وسالم الدوسري وبيرسي تاو، حيث أحرز كل منهم في ثلاث نسخ مختلفة من البطولة، و20 لاعبًا أحرز كل منهم في نسختين من البطولة، منهم محمد أبو تريكة وفلافيو أمادو وعماد متعب وأحمد عبد القادر وعلي معلول وياسر إبراهيم من الأهلي، حيث أحرز كل منهم في نسختين من البطولة.

الأهلي في المونديال| ياسر ومعلول يعادلان رقم راموس

تساوى ياسر إبراهيم وعلي معلول، مدافعا النادي الأهلي، مع الإسباني سرجيو راموس في قائمة أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، حيث سجل ياسر إبراهيم هدفين في مرمى الهلال السعودي عام 2021، وهدفًا في مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني في نسخة البطولة في 2023.

وسجل علي معلول هدفًا في مرمى ريال مدريد في نسخة بطولة 2022، وهدفين في نسخة بطولة 2023 الأول في مرمى اتحاد جدة السعودي والثاني في مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني، أما سرجيو راموس فسجل هدفين في مرمى كروز أزول المكسيكي وسان لورينزو الأرجنتيني في نسخة 2014، وهدفًا في مرمى العين الإماراتي نسخة 2018.