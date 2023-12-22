ظاهرة النينو| متى تضرب مصر؟.. وهذا موعد سقوط الأمطار

مع بدء فصل الشتاء رسميا في مصر، سادت حالة من القلق بين عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد التحذير من ظاهرة "النينو" التي تعرض لها نصف الكرة الشمالي، والتي يزعم البعض بأنها ستجعل شتاء 2024 قويًا للغاية، ليطرح عدد من المتابعين سؤالا حول مدى تأثر مصر بهذه الظاهرة، خلال الأيام القادمة.

ظاهرة النينو

فصل الشتاء وحالة الطقس

توقعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد العام حدة في الظواهر الجوية نتيجة تأثرنا بظاهرة "النينو"، والتي تتسبب في أنماط مناخية غير معتادة، مضيفة: فصل الشتاء لن يختلف كثيرًا.

وبشأن درجات الحرارة أوضحت غانم خلال تصريحات تليفزيونية، أن التنبؤات الفصلية للشتاء تشير إلى عدم اختلافه عن الأعوام السابقة وتشابهه مع شتاء العام الماضي.

وأضافت، أن موسم الشتاء هذا العام يأتي بدرجات حرارة منخفضة وصقيع يؤثر على المزروعات خاصة في شمال الصعيد، ويصاحب الأمطار ثلوج وخاصة في سانت كاترين، على أن تنتشر الأمطار في المناطق الشمالية.

موعد حدوث ظاهرة النينو بمصر

تجتاح ظاهرة النينو المحافظات في فصل الشتاء وخاصة شهور يناير وفبراير ومارس، وتتسبب في حدوث أمطار غير مسبوقة نتيجة للتأثر بهذه الظاهرة، ويتميز الشتاء بانخفاض في درجات الحرارة وصقيع وأمطار وثلوج، وتتسبب ظاهرة النينو في حدوث تقلبات جوية عنيفة وأمطار شديدة وعواصف، ومن المقرر أن تستمر الظاهرة حتى نهاية فصل الشتاء، وفقا لتقارير هيئة الأرصاد، موضحة: أنه مع فصل الربيع تختفي.

حالة الطقس غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، السبت 23 ديسمبر 2023، متوقعة أن يكون طقسا لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ظاهرة النينو

الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت

حذرت الأرصاد في بيان عاجل من عدة ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا، موضحة: نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

واستطردت: أنه يتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (50% تقريبا)، أما عن حالة البحرين فهناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50:40) كم (س) وارتفاع الموج من (3.5:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل.