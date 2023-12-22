عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظاهرة النينو| متى تضرب مصر؟.. وهذا موعد سقوط الأمطار

ظاهرة النينو
ظاهرة النينو

مع بدء فصل الشتاء رسميا في مصر، سادت حالة من القلق بين عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد التحذير من ظاهرة "النينو" التي تعرض لها نصف الكرة الشمالي، والتي يزعم البعض بأنها ستجعل شتاء 2024 قويًا للغاية، ليطرح عدد من المتابعين سؤالا حول مدى تأثر مصر بهذه الظاهرة، خلال الأيام القادمة.

ظاهرة النينو 

فصل الشتاء وحالة الطقس

توقعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد العام حدة في الظواهر الجوية نتيجة تأثرنا بظاهرة "النينو"، والتي تتسبب في أنماط مناخية غير معتادة، مضيفة: فصل الشتاء لن يختلف كثيرًا.

وبشأن درجات الحرارة أوضحت غانم خلال تصريحات تليفزيونية، أن التنبؤات الفصلية للشتاء تشير إلى عدم اختلافه عن الأعوام السابقة وتشابهه مع شتاء العام الماضي.

وأضافت، أن موسم الشتاء هذا العام يأتي بدرجات حرارة منخفضة وصقيع يؤثر على المزروعات خاصة في شمال الصعيد، ويصاحب الأمطار ثلوج وخاصة في سانت كاترين، على أن تنتشر الأمطار في المناطق الشمالية.

العرض الأول لـ رقصة سماء في المسرح الوطني التونسي

الأهلي ثالث أندية العالم وقوفًا على منصات التتويج في كأس العالم للأندية

موعد حدوث ظاهرة النينو بمصر 

تجتاح ظاهرة النينو المحافظات في فصل الشتاء وخاصة شهور يناير وفبراير ومارس، وتتسبب في حدوث أمطار غير مسبوقة نتيجة للتأثر بهذه الظاهرة، ويتميز الشتاء بانخفاض في درجات الحرارة وصقيع وأمطار وثلوج، وتتسبب ظاهرة النينو في حدوث تقلبات جوية عنيفة وأمطار شديدة وعواصف، ومن المقرر أن تستمر الظاهرة حتى نهاية فصل الشتاء، وفقا لتقارير هيئة الأرصاد، موضحة: أنه مع فصل الربيع تختفي.

حالة الطقس غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، السبت 23 ديسمبر 2023، متوقعة أن يكون طقسا لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ظاهرة النينو 

الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت

حذرت الأرصاد في بيان عاجل من عدة ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا، موضحة: نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

واستطردت: أنه يتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (50% تقريبا)، أما عن حالة البحرين فهناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50:40) كم (س) وارتفاع الموج من (3.5:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل.

فصل الشتاء حالة الطقس فصل الشتاء وحالة الطقس موعد حدوث ظاهرة النينو بمصر حالة الطقس غدا السبت الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

موضوعات متعلقة

تدفئة بطارية السيارة في الشتاء تجنبها من الأعطال| تفاصيل

الأمم المتحدة: 6500 شخص من مزدوجي الجنسية والأجانب خرجوا من غزة لمصر

بهذه الخطوات .. حافظ على بطارية سياراتك في فصل الشتاء

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

متى يبدأ فصل الشتاء 2023 ؟.. وهذا موعد انتهاء الخريف

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

ترشيحاتنا

معظمهم من الأطفال.. شهداء وجرحي إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

شيخوخة مبكرة.. فيروس كورونا يعود بأعراض جديدة تصيب المراهقين

المفتي: هدم الزوايا أو تغيير نشاطها يُرجَع فيه إلى وزارة الأوقاف

الأهلي في المونديال| بيبو: دعم الجمهور وراء الفوز بالبرونزية

خبيرة: إسرائيل تسعى لإحداث تغيرات جذرية مع السلطة الفلسطينية وتكوين اتحاد فيدرالي

بتسهيلات جديدة.. سيات ابيزا بدون جمارك وأوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية

ظاهرة النينو| متى تضرب مصر؟.. وهذا موعد سقوط الأمطار

ببجامة حرير.. سعر صادم لإطلالة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ