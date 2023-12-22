عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العرض الأول لـ رقصة سماء في المسرح الوطني التونسي

صدى البلد

يقام العرض الأول لمسرحية "رقصة سماء" في المسرح الوطني التونسي، من إخراج الطاهر عيسى بن العربي و إنتاج المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالكاف والمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بزغوان يوم السبت 23 ديسمبر 2023 بقاعة الفن الرابع على الساعة السابعة مساء.

ويشارك في بطولة العمل كل من منى نورالدين ، هاجرحمودة ، خالد الزيدي ، لزهر الفرحاني، عبد الكريم البناني، شيماء الزعزاع، حمزة الورتتاني، منير الخزري .
إيمان المناعي، آمنة المهبولي، وتأليف الطاهرعيسى بن العربي، إخراج: الطاهرعيسى بن العربي، السينوغرافيا: الطاهرعيسى بن العربي.

تعرف على القائمة الكاملة لأيام قرطاج المسرحية

تكريمات وفلسطين حاضرة.. ختام أيام قرطاج المسرحية

وتدور قصته حول هالة إمرأة مسجونة في عالم العائلة تؤمن بالتضحية من أجل زوجها و لكنها تكتشف أنّ كنه الحبّ لا علاقة له بالبروتوكلات الإجتماعية ، تتساءل في الحبّ المطلق بين الإنساني و السماوي  ، ماهو إيمان لك قد يكون تيها لغيرك .
القرن الحالي و القرن الثالث عشر متشابهان متلازمان ، حروب و أوبئة ، انهيار لرؤية قيمية أخلاقية للكون ، أزمة البشر حبّ ، تبدأ هالة بقراءة رواية فتقع في حبّ الكاتب المصاب بداء السرطان ، تعشقة و يستسلم للموت ، تتعلّم منه الشعر عبر فنّ السينما كما جلال الدين الرومي تعلّم الشعر بعشقه لقرينه شمس الدين التبريزي، الألم يخلق دائما ولادة جديدة.

العرض الأول المركز الوطني المسرح الوطني المسرح الوطني التونسي الوطني التونسي جلال الدين الرومي جلال الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

معظمهم من الأطفال.. شهداء وجرحي إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

شيخوخة مبكرة.. فيروس كورونا يعود بأعراض جديدة تصيب المراهقين

المفتي: هدم الزوايا أو تغيير نشاطها يُرجَع فيه إلى وزارة الأوقاف

الأهلي في المونديال| بيبو: دعم الجمهور وراء الفوز بالبرونزية

خبيرة: إسرائيل تسعى لإحداث تغيرات جذرية مع السلطة الفلسطينية وتكوين اتحاد فيدرالي

بتسهيلات جديدة.. سيات ابيزا بدون جمارك وأوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية

ظاهرة النينو| متى تضرب مصر؟.. وهذا موعد سقوط الأمطار

ببجامة حرير.. سعر صادم لإطلالة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ