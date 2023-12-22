العرض الأول لـ رقصة سماء في المسرح الوطني التونسي

يقام العرض الأول لمسرحية "رقصة سماء" في المسرح الوطني التونسي، من إخراج الطاهر عيسى بن العربي و إنتاج المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالكاف والمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بزغوان يوم السبت 23 ديسمبر 2023 بقاعة الفن الرابع على الساعة السابعة مساء.

ويشارك في بطولة العمل كل من منى نورالدين ، هاجرحمودة ، خالد الزيدي ، لزهر الفرحاني، عبد الكريم البناني، شيماء الزعزاع، حمزة الورتتاني، منير الخزري .

إيمان المناعي، آمنة المهبولي، وتأليف الطاهرعيسى بن العربي، إخراج: الطاهرعيسى بن العربي، السينوغرافيا: الطاهرعيسى بن العربي.

وتدور قصته حول هالة إمرأة مسجونة في عالم العائلة تؤمن بالتضحية من أجل زوجها و لكنها تكتشف أنّ كنه الحبّ لا علاقة له بالبروتوكلات الإجتماعية ، تتساءل في الحبّ المطلق بين الإنساني و السماوي ، ماهو إيمان لك قد يكون تيها لغيرك .

القرن الحالي و القرن الثالث عشر متشابهان متلازمان ، حروب و أوبئة ، انهيار لرؤية قيمية أخلاقية للكون ، أزمة البشر حبّ ، تبدأ هالة بقراءة رواية فتقع في حبّ الكاتب المصاب بداء السرطان ، تعشقة و يستسلم للموت ، تتعلّم منه الشعر عبر فنّ السينما كما جلال الدين الرومي تعلّم الشعر بعشقه لقرينه شمس الدين التبريزي، الألم يخلق دائما ولادة جديدة.