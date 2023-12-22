خبيرة: قطاع السياحة وقناة السويس يتأثران بالحرب على غزة

كشفت هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي والخبيرة في الشئون الإسرائيلية، أن الشعب المصري والفلسطيني نسيج واحد و القضية الفلسطينية هي قضية مصرية بالأساس.

وأضافت ھبة جمال خلال حوارھا مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى أن الشعب الفلسطيني هو الجبهة الأولي في المقاومة ومصر ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني مهما استمرت الحرب.

وتابعت: إسرائيل مستمرة في الحرب لمحاولة امتصاص غضب مجتمعها.

أشارت إلى أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية استمرار حرب غزة، ولكن إدارة بايدن تدعم استمرار الحرب رغم الخسائر .

أردفت أن قناة السويس ستتأثر إذا ماتم إغلاق مضيق باب المندب، لأن الكثير من السفن سوف تغير اتجاهها عن قناة السويس، موضحة أن السياحة المصرية تأثرت بسبب تداعيات الحرب على غزة.

واصلت هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي والخبيرة في الشئون الإسرائيلية، أن مايحدث في البحر الأحمر سيؤدي إلى كارثة على الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط سترتفع نتيجة التوترات الحاصلة في البحر الأحمر.

https://www.youtube.com/watch?v=LAAdGlpNuZ4