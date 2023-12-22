خناقة شوارع بالمونديال.. تشابك بين ووكر وميلو عقب مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي|شاهد

شهدت مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي مشادة بين ووكر لاعب السيتي وفيلبو ميلو مدافع الفريق البرازيلي عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وأظهرت الصور دخول اللاعبين في اشتباكات بالإيدي تشبه خناقات الشوارع وسط تدخل من اللاعبين الأخرين من الفريقين للفصل بينهم.

توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية بعد الفوز عل فريق فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 4-0، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في السعودية.

بدأ فريق مانشستر سيتي بضغط قوي علي فريق فلومينينسي في الدقائق الأولى، ونجحوا في إحراز هدف في الدقيقة الأولى، عن طريق تسديدة من ناثان أكي من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن فتابعها جوليان ألفاريز بصدره سكنت منتصف المرمى الخالي، وفي الدقيقة 27 عزز السيتي تقدمه بالهدف الثاني عن طريق كرة عرضية من فيليب فودين من يسار منطقة الجزاء حاول نينو إبعادها ولكنه اسكنها يسار مرماه بالخطأ، وثم فيل فودين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 72، واختتم جوليان ألفاريز الرباعية في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل مانشستر سيتي إلى النهائي بعد التغلب في نصف النهائي على أوراوا ريد دياموندز الياباني 3-0، من توقيع ماريوس هويبراتين بالخطأ في مرماه وماتيو كوفاسيتش إضافة إلى برناردو سيلفا.

بينما تخطى فلومينينسي في نصف النهائي عقبة الأهلى المصري 2-0، سجلهما جون أرياس وجون كينيدي.



وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إديرسون.

الدفاع: ووكر - دياز - ستونز - أكي.

الوسط: جريليش - رودري - برناردو - فودين - لويس.

الهجوم: ألفاريز.

كما أعلن فرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالآتي:

حراسة المرمى: فابيو.

الدفاع: زافير - مارسيلو - ميلو - نينو.

الوسط: أندري - مارتينيلي - جانسو - كينو - أرياس.

الهجوم: كانو.

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