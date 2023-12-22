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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمس تكشف عن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تستعد جامعة عين شمس بكل حماس وتركيز لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تهدف الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلاب لضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم.

وشدد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات وضرورة ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول .
 

وأشار إلى أن الكلية  تحرص على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث يتم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

وأكد على  ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة، وعلى تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى.

 
وقال الدكتور أحمد جلال، إن امتحانات للفصل الدراسي الأول ستكون حضوريًا بالكلية.

وأوضح أنه يتم نشر جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول على كافة وسائل التواصل الاجتماعي بالكلية، مشددة على أهمية توقيع الطالب في كشف الحضور، وتخصيص مراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتبدأ غدا السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ اختبارات منتصف العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بكلية الآداب جامعة عين شمس والتى تستمر حتى الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ا.د حنان كامل متولى عميدة كلية الآداب، وإشراف ا.د محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن الكلية على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على ٤ فترات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من ٢٢ ألف طالب  .

وتم إعلان الجداول على الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للكلية، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية. 
 

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