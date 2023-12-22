شوقي علام: المسئولية الفردية أساس لنظيرتها الاجتماعية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مسئولية الفرد تجاه وطنه، لا تقتصر على مجرد وضع ورقة في صندوق الانتخابات لاختيار الأفضل.

وأضاف شوقي علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، يجب على الفرد العمل والجد والمثابرة لتحقيق رفعة الوطن، فمسئولية الفرد هي مسئولية فردية، وهي أساس للمسئولية الجماعية.

حديث السفينة

وأضاف: حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب، تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك مبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، ويدل على ضرورة قيام كل فرد بدَوره على أكمل وجه من عمل واجتهاد لرفعة الوطن.