بركات يشيد بدور الخطيب: يذهب للأطباء و يعود لـ لاعبي الأهلي

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالدور الذي يقدمه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية 2023.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخطيب كان يتابع مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني بجوار هاني أبو ريدة، عضو مكتب الفيفا من ملعب الأمير عبد الله الفيصل".

وأضاف: "محمود الخطيب كان يتواجد في المدرجات، ولديه تركيز كبير، وكان يريد الفوز بالميدالية البرونزية".



وتابع: "وجود محمود الخطيب وسط اللاعبين يصنع الفارق معنويًا ونفسيًا مع اللاعبين.. يحرص دائمًا الخطيب على التواجد مع اللاعبين، يذهب للأطباء ثم يعود للاعبين مُجددًا".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي يشرف الكرة المصرية، كنا نريد خوض مباراة الدور النهائي أمام مانشستر سيتي، ولكننا راضون عن الميدالية البرونزية أيضًا، ولا أحد يعرف ما سيحدث في النسخ المقبلة من البطولة".