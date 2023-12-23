تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

فجر خبير اللوائح عامر العمايرة مفاجأة مدوية بشأن آخر التطورات في قضية محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك .

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "‏حتى الآن لم يتم تحديد موعد جلسة استماع لاستئناف محمود عبد المنعم كهربا ضد قرار اللجنة التأديبية للفيفا والقضية مستمرة شوية حلوين"

الغموض مصير غرامة محمود عبدالمنعم كهربا

يسود الغموض مصير غرامة محمود عبدالمنعم كهربا جناح ومهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك، وهل سيتم تجديد إيقاف اللاعب أم سيكون هناك حل للأزمة في الفترة المقبلة.