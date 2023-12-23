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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن استغناء الزمالك عن سامسون ونداي

صدى البلد

أكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أنه حتى الآن لم يتم حل أزمة القيد في نادي الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "موقف السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سواء البقاء مع الفريق أو رحيله في يناير المقبل مرتبط بأزمة القيد".

وأكد إبراهيم سعيد: "مصادر خاصة أكدت أن موقف الثنائي يرتبط بإنهاء أزمة القيد، بجانب الاستقرار على التعاقد مع لاعبين أجانب جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة لتدعيم الخط الهجومي".

وشدد على أن مجلس إدارة نادي الزمالك لن يقوم بحسم مصير هذا الثنائي الإفريقي إلا بعد التأكد من حل أزمة القيد والاتفاق مع لاعبين أجانب جدد من أجل تدعيم صفوف الفريق.

إبراهيم سعيد إبراهيما نداي ادارة نادي الزمالك أزمة القيد السنغالي إبراهيما نداي نادي الزمالك

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