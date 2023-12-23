سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة لمنتقدي الأهلي بعد برونزية العالم

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، رسالة لمنتقدي الفريق بعد برونزية كأس العالم للأندية.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: “أنت متضايق بالبرونزية ليه عندك زيها”.

وتوج الأهلي بـ الميدالية البرونزية في المرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للاندية بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في المملكة العربية السعودية.

أهداف الأهلي في شباك أوراوا

سجل أهداف النادي الأهلي: ياسر إبراهيم ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني للمارد الأحمر، ثم سجل لاعب أوراوا الياباني الهدف الثالث في مرماه، وأخيرا سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الرابع للنادي الأهلي من ركلة حرة مباشرة.