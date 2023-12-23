سلطنة عمان ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة

رحبت سلطنة عُمان بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، الذي صدر مساء أمس الجمعة بموافقة 13 دولة وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

وأكدت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان أن قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة يشكل تقدما مرحبا به، ولكنه لا يلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار.

وأشارت خارجية سلطنة عمان، في بيان لها، إلى ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله.

كما جددت دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، تحقيقا للسلام العادل والشامل والدائم، على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.