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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تستضيف أوغندا اللقاء الأول بين البرهان وحميدتي؟

صدى البلد

ذكرت مصادر مختلفة أن أوغندا ستستضيف اليوم، السبت، اللقاء الأول بين رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، في أول لقاء بينهما منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي.

وأفاد مصدر سوداني رفيع لفضائية "الشرق"، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وافق على لقاء "حميدتي" بشرط وقف إطلاق النار، والخروج من المناطق السكنية وفقاً لـ"اتفاق جدة"، وذلك في أعقاب كلمة للبرهان قال فيها إن "الجيش ربما ينخرط قريباً في مفاوضات مع قوات الدعم السريع".

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق سلم، الاثنين الماضي، رسالة مكتوبة من البرهان لرئاسة الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا "إيجاد" من خلال سفير جيبوتي في المغرب على هامش المنتدى العربي الروسي، تفيد بموافقته على لقاء "حميدتي" بعد تحقيق شروطه.

ودخلت الحرب في السودان شهرها الثامن، وتسببت في تردي أوضاع الشعب الذي اضطر إلى النزوح واللجوء هربا من القتل والدمار المنتشر في ربوع البلاد.

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