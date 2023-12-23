رغم اتهامات بالفساد والتحرش.. مفوض سابق للأونروا يتولى منصب مدير عام الصليب الأحمر

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تعيين المفوض العام السابق للأونروا بيير كرينبول، الذي استقال بسبب مزاعم بالفساد، مديرًا عامًا للمنظمة.

وقال بيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرًا لها، إن "الجمعية العامة للجنة الدولية للصليب الأحمر عينت بيير كرينبول مديرًا عامًا جديدًا للمنظمة".

وأضاف البيان أن كرينبول "معروف كقائد استراتيجي ومتحمس، وبخبرته التنظيمية العميقة وتفانيه الكبير في خدمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ومن المقرر أن يتولى كرينبول منصبه في الأول من أبريل 2024، عندما تنتهي ولاية روبرت مارديني البالغة أربع سنوات.

وقد أثيرت تحقيقات ضد كرينبول بعد اتهامات بالتحرش الجنسي والمحسوبية وإساءة استخدام السلطة.