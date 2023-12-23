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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أحدث موبايل 5G من أوبو Oppo

Oppo A59 5G
Oppo A59 5G

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الأحدث Oppo A59 5G الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo A59، بدعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي بتصميم شبابي جذاب يوفر شاشة كبيرة ذات معدل تحديث مرتفع وكاميرتين خلفيتين وبطارية ضخمة ودعم الشحن السريع، كل هذا مقابل سعر مناسب.

 

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مواصفات أوبو Oppo A59 5G

يتميز هاتف أوبو A59 5G، بتصميم مسطح يبلغ سمكه حوالي 8.12 مليميتر، ويزن حوالي 187 جراما، ويتوفر باللونين الأسود والذهبي، كما زودته الشركة بتصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء.

ويأتي هاتف أوبو الجديد Oppo A59 5G، مع شاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة تتميز بتصميم نوتش قطرة ماء، بجودة عرض HD+، بدقة 1612 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومستوى سطوع يبلغ 720 شمعة في المتر المربع.

تحت الغطاء، يحتوي الهاتف على معالج ميدياتك Dimensity 6020، ويحزم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل Oppo A59، بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 من أوبو، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويحتوي Oppo A59 5G، على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة، يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، ويوجد في المقدمة كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويأتي الهاتف مزودا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر وفتحة لبطاقة MicroSD لتوسيع ذاكرة التخزين، ومنفذ USB من النوع C للشحن ونقل البيانات، بالنسبة للقياسات الحيوية، فهو يحتوي على مستشعر بصمة مثبت على جانب الجهاز.

Oppo A59 5G

سعر هاتف أوبو الجديد Oppo A59 5G


يتوفر هاتف أوبو الجديد Oppo A59 5G، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 180 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5 آلاف و552 جنيها مصريا)، وذلك للإصدار الأساسي ذات مساحة ذاكرة بسعة 4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، وسيتم بيع الجهاز بشكل رسمي بدءا من يوم 25 ديسمبر.

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