للغلابة ومحدودى الدخل.. أوبو تطلق موبايل رخيص بإمكانات مميزة

تعتزم شركة أوبو Oppo، إطلاق هاتف جديد ميسور التكلفة، يتميز بسعر منافس في الفئة الاقتصادية، هذا الهاتف الجديد يحمل اسم Oppo A59، يتميز هذا الهاتف بمواصفات عالية الجودة تضمن أداءً سريعا وسلاسةً في الاستخدام مشابهة لتلك الموجودة في هاتف الشركة السابق Oppo A58.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيحتوي هاتف أوبو المرتقب Oppo A59، على شاشة من نوع LCD بقياس 6.56 بوصة مع فتحة لكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

وستدعم شاشة Oppo A59، معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وسيحتوي هاتف أوبو القادم على كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية منها ستأتي بدقة 13 ميجابكسل + عدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

وسيحزم هاتف أوبو Oppo A59، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ستدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، وسيحتفظ الجهاز بتصميم نحيف على غرار هاتف أوبو A58، حيث سيتميز بسمك 8.12 ملميتر، ويزن حوالى 187 جرام.

وسيعمل هاتف أوبو Oppo A59، بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 من أوبو، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف أوبو Oppo A59، سيتم طرحه في الهند بنوعين مختلفين بسعة 4 + 128 جيجابايت، مقابل سعر حوالى 180 دولار (أي ما يعادل 5.562 جنيها مصريا)، أو بسعة 6 + 128 جيجابايت مقابل سعر 205 دولار (أي ما يعادل 6.334 جنيها مصريا).

مواصفات هاتف أوبو Oppo A59 المسربة

مواصفات أوبو A58

وبالنسبة لطراز أوبو Oppo A58، فهو يتمتع بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.72 بوصة، تتميز بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 680 شمعة في المتر المربع.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A58، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 299 دولار استراليني (أي ما يعادل 11 ألفا و 100 جنيه مصري).