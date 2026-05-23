الكاميرات فضحته.. ضبط المتهم بسرقة أموال من محل بالإسكندرية وإعادة المسروقات

كشفت أجهزة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه بالإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 14/ الجارى قام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه الكائن بدائرة القسم بإسلوب المغافلة ، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة وإكتفى بنشر مقطع الفيديو الذى وثقته كاميرات المراقبة بالمحل بمواقع التواصل الإجتماعى ليتسنى ضبط المتهم.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.