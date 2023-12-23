قبل السفر.. تعرف على حالة الطرق الصحراوية في أجواء الشبورة المائية

تشهد معظم المحاور الحيوية سيولة مرورية وانتظام حركة المرور بجميع الطرق الصحراوية، ولا يوجد غلق للطرق بسبب الشبورة المائية وسط انتشار أمني بجميع المحاور.

عقوبة طمس اللوحات المعدنية

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

حالة الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، عن الحالة الجوية والطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت "شاكر"، في تصريحات تلفزيونية، إنه يوجد بعض الأقاويل المتداولة عن أن مصر تشهد شتاءً هو الأبرد خلال الفترة الحالية، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية تنفي هذا الأمر بشكل كامل، مضيفة أنه على الرغم من تأثر مصر بظاهرة النينو هذا العام إلا أن الشتاء لن يكون هو الأبرد.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح مثير للأتربة، وهو ما يزيد بالشعور بالبرودة، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح اليوم أيضا وكان مثيرا للأتربة، فضلا عن أن ظهور الأتربة في هذا التوقيت من العام أمر غريب نتيجة التغيرات المناخية والظواهر المختلفة التي نتجت عنها.

ظاهرة النينو

وأشارت إلى أنه رغم أن المنظمات الدولية تتحدث عن أن ظاهرة النينو ستؤدي إلى وجود شتاء هو الأبرد في آخر 10 سنوات، إلا أنها تتحدث عن متوسط درجات العالم، ولا تشهد كل الدول شتاءً باردا، ومصر تشهد درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي.

وأوضحت أن ظاهرة النينو هي ظاهرة حينما تحدث تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي كله، وهذا كان واضحا في فصل الصيف، ودرجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل كبير في الدول الأوروبية والشرق الأوسط وسجلت أرقاما غير مسبوقة، وتؤدي إلى شتاء شديد البرودة.