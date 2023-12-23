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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم .. النيابة الإدارية تستقبل المتقدمين لوظيفة معاون | تفاصيل

بيان النيابة الإدارية
بيان النيابة الإدارية

قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير إن النيابة الإدارية تبدأ اليوم السبت الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٣، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "الزقازيق"، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر "فرع دمنهور فقط" من دفعة ٢٠٢٣ .

وأوضح أن المتقدمين اليوم أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم استقبال المتقدمين بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.  

وأوضح بيان للنيابة الإدارية أنه يمكن معرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

ومعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة من الرابط التالي:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":
https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

النيابة الإدارية جامعة الأزهر هيئة النيابة تقديم ملفات شغل وظيفة كلية الشريعة والقانون معاون نيابة معاون نيابة إدارية

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