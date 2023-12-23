طائرات الاحتلال تقصف عدداً من المنازل قرب المسجد العمري في جباليا البلد

ذكرت قناة الميادين ان مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالقصف صباح اليوم مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال عدداً من المنازل قرب المسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة بقطاع غزة، وهو ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، جلّهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، واصابة العشرات بجروح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة صوب أحد الشقق السكنية بمحيط مسجد الإحسان في مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، واصابة آخرين بجروح.

فيما تواصل تلك القوات منع طواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزة من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين، وقاموا بمحاصرة نقطة إسعاف تابعة للهلال، واعتقلوا 8 من كوادره، وسط استمرار أعمال التجريف في شارع بالمستشفى الإندونيسي، أثناء محاولتها التقدم في تل الزعتر شمال غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفة في المناطق الشرقية في مدينة رفح، وفي أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس.

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء وسط غزة، وحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.