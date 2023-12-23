عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات الاحتلال تقصف عدداً من المنازل قرب المسجد العمري في جباليا البلد

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة الميادين ان مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالقصف صباح اليوم مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال عدداً من المنازل قرب المسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة بقطاع غزة، وهو ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، جلّهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، واصابة العشرات بجروح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة صوب أحد الشقق السكنية بمحيط مسجد الإحسان في مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، واصابة آخرين بجروح.

فيما تواصل تلك القوات منع طواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزة من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين، وقاموا بمحاصرة نقطة إسعاف تابعة للهلال، واعتقلوا 8 من كوادره، وسط استمرار أعمال التجريف في شارع بالمستشفى الإندونيسي، أثناء محاولتها التقدم في تل الزعتر شمال غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفة في المناطق الشرقية في مدينة رفح، وفي أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس.

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء وسط غزة، وحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

الوزير: خطة شاملة لاستغلال مشروع المونوريل تجاريا

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

من ينقذ السودان.. الصراعات تمزق البلد الشقيق والمجتمع الدولي يصم أذنيه

مصادر عبرية: يحي السنوار من يملك مفتاح وقف الحرب وليس الاحتلال.. تفاصيل

المفاوضات لم تنته .. الاحتلال يناور وسط إصرار المقاومة على وقف الحرب

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. والأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بعد الجدل حول انفصالهما.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ زوجة مجدي الهواري

فارق العمر بينهما كبير| حقيقة انفصال مجدي الهواي ودنيا عبدالمعبود.. تفاصيل

احمى نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية بإتباع هذه النصائح.. اعرفها  

فيديو

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ