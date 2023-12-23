رئيس طاقة النواب: الشعب اختار الطريق الصحيح فى الانتخابات الرئاسية

توجه النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتهنئة القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 بنجاح ساحق بحصوله على ٣٩ مليون و٧٠٢ ألف و٤٥١ صوتا .

كما توجه " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم بالتهنئة للشعب المصرى العظيم على اختياره للطريق الصحيح وما حققه من نجاحات ومشاركة كبيرة فى هذه الانتخابات أبهرت العالم كله معتبراً نتيجة الانتخابات بمثابة تعبير حقيقى وصادقة عن ثقة الشعب المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية في القيادة السياسية وانه لا يستطيع أحد غير الرئيس السيسى قيادة البلاد خلال ال٦ سنوات المقبلة وهو ما يعكس انحياز المواطنين للاستقرار والأمن والأمان واستكمال مسيرة البناء والدخول بمصر للجمهورية الجديدة.

وقال النائب طلعت السويدى: إن المصريين اختاروا الطريق الصحيح وقالوا كلمتهم للعالم كله بكل صراحة ووضوح وحسم بأن الرئيس السيسي هو الأقدر والأجدر على قيادة مصر خلال ال 6 سنوات القادمة لتحقيق طموحات وامال الشعب المصري ومواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر مشيداً بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر الشرفاء على ادائهم رفيع المستوى خلال هذه الانتخابات وما عبرت عنه من أرقام قياسية وغير مسبوقة فى تاريخ مصر والمشاركة الانتخابية الكبيرة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر مقارنة بجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتى وصلت إلى أكثر من ٦٦٪.