باحث فى الشأن الفلسطيني: هناك أصرار وأمعان فى عدوان إسرائيل على غزة

قال الدكتور جميل عادي الكاتب والباحث السياسي في الشأن الفلسطيني، إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر في فلسطين ضد النساء والأطفال ولغة القوة والرغبة في الانتقام لاتزال حاضرة في العقيدة الإسرائيلية فهناك مناورات للجيش الإسرائيلي في غرب قطاع غزة وأيضا تريد إسرائيل حرق الأخضر واليابس في غزة.

إسرائيل مستمرة فى أرتكاب المجازر على فلسطين ضد النساء والأطفال

وأكد عادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي أم سي، تقديم الإعلامية داليا اشرف، انه يوجد إصرار وامعان في العدوان على الشعب الفلسطيني من قبل الجنود الإسرائيليين.