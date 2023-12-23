منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، نتيجة مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية، بقسميها (العلمي والأدبي) للبنين والفتيات، للعام الدراسي 2024/2023، والتي أقيمت خلال شهر ديسمبر الجاري.

جاءت المسابقة تحت إشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابعة محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، وتنفيذ الأستاذة نبيلة الصياد، موجه عام التربية الاجتماعية، وبالتعاون مع موجهي عموم: (العلوم الشرعية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والرياضيات، والعلوم بفروعها، والدراسات الاجتماعية، والمواد الفلسفية).

وأسفرت النتائج عن الآتي:

أولًا القسم العلمي بنين:

المركز الأول: معهد بنين برج العرب النموذجي.

المركز الثاني: معهد بنين محمد رجب.

المركز الثالث: معهد بنين سموحة النموذجي.

المركز الرابع: معهد بنين محمود أبو العيون.

ثانيًا القسم العلمي فتيات:

المركز الأول: معهد فتيات سيدي بشر.

المركز الثاني: معهد فتيات السيوف.

المركز الثالث: معهد فتيات الفتح المبين.

المركز الرابع: معهد فتيات مكة المكرمة.

المركز الخامس: معهد فتيات الشعراوية النموذجي.

ثالثًا القسم الأدبي بنين:

المركز الأول: معهد بنين سموحة النموذجي.

المركز الثاني: معهد بنين القويري.

المركز الثالث: معهد بنين محمود أبو العيون.

المركز الرابع: معهد بنين المدينة المنورة.

رابعًا القسم الأدبي فتيات:

المركز الأول: معهد فتيات السيوف.

المركز الثاني: معهد فتيات سيدي بشر.

المركز الثالث: معهد فتيات سموحة النموذجي.

المركز الرابع: معهد فتيات القويري.

المركز الخامس: معهد فتيات حسين أحمد.