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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يسلم 55 منزلًا لأهالي قرية فلسطين بعد تطويرها

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية وسط أطفال قرية فلسطين

سلم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، عدد 55 منزلًا لأهالي قرية فلسطين بنطاق حي العامرية ثان بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تمت من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالتعاون مع جمعية الأورمان.

كما تم تسليم عدد من المشروعات التنموية عبارة عن (54) رأس ماشية، و (37) من المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تقديم الدعم الصحي من خلال توزيع العديد من الأجهزة التعويضية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة للحالات الأولى بالرعاية.

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وقدم الشريف، الشكر لجميع القائمين على عملية رفع كفاءة المنازل على أعلى مستوى للأسر الأولى بالرعاية بالقُرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تتكاتف لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للقُرى الأشد احتياجًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وتفقد المحافظ، خلال أعمال التسليم عددًا من المنازل التي تمت إعادة الإعمار ورفع الكفاءة لها وشملت أعمال تركيب أسقف وأعمال السباكة والكهرباء والنجارة والمحارة وتركيب السيراميك والدهانات والتشطيبات وتجهيز المنازل بالأجهزة الكهربائية والأثاث.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الهدف الرئيسي هو توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما نشهده هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لأهالي قرية فلسطين وهو ما يعد جزء من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك بحضور، المهندس علاء عادل حجر وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو أحمد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان.

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