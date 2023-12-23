الطاقة الذرية تنظم برنامجا تدريبيا متخصصا في الوقاية الإشعاعية للعاملين بشركة الإسكندرية للبترول

أعلن الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والمشرف على فرع الهيئة بالإسكندرية، عن ختام برنامج تدريبي متخصص قام بتنفيذه فرع الهيئة بالإسكندرية في مجال الوقاية الإشعاعية للعاملين بشركة الإسكندرية للبترول.

وذلك في إطار برامج التدريب المتخصصة التي يقوم بها مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية لتدريب وتأهيل العاملين والكوادر في المجالات المختلفة، والتي تستخدم التطبيقات بالمواد المشعة مثل شركات البترول والشركات الصناعية ومعامل الطب النووي وغيرها.



و صرحت الدكتورة هناء شكري، القائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالإسكندرية، بأن الدورة استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، وقد شملت التدريب على أساسيات الإشعاع والتطبيقات المختلفة للأشعة السينية، ووحدات قياس الجرعات الإشعاعية، وأساسيات الفيزياء الاشعاعية، وطرق الكشف عن الإشعاعات المؤينة، التأثيرات البيولوجية للإشعاع، وتحليل الحوادث الإشعاعية، وأسس الوقاية الإشعاعية، والمصادر الطبيعية والصناعية للإشعاع، وإجراءات التراخيص الشخصية والمكانية وترخيص المصادر المشعة، والنقل الآمن للمواد المشعة، والتطبيقات الوقائية للحماية من الإشعاع، ومعالجة النفايات المشعة، وثقافة السلامة للأنشطة الإشعاعية.

واختتمت الدورة بزيارة لوحدة التشعيع الجامي بأم زغيو بالإسكندرية.

كما أفادت بأنه شارك في التدريس لفعاليات الدورة التدريبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بفرع الهيئة بالإسكندرية، وكذلك مركز بحوث الأمان النووي بالقاهرة.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن الهيئة تقوم بدور هام في مجال تأهيل الكوادر الفنية بالجهات المختلفة التي تستخدم المواد المشعة مثل شركات البترول والغاز وبعض الصناعات مثل صناعة السيراميك، وكذلك الأنشطة التي تستخدم لتوكيد ورقابة جودة المنتجات والاستخدامات الطبية وغيرها، كما تقوم أيضاً بالأنشطة التدريبية على مستوى الدول العربية والأفريقية في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

فيما أشار الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، إلى أن هذا البرنامج التدريبي المتخصص يأتي في إطار أنشطة خدمة المجتمع التي تقوم بها الهيئة، وكذلك في إطار حصول فرع الهيئة بالإسكندرية على شهادة “الآيزو” في شهر مارس 2023 في مجال ضمان جودة البرامج التدريبية والتطبيق الفعال لنظام مراقبة المؤسسات التعليمية والتدريب المتخصص في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.