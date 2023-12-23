أمطار لا تتوقف.. نوة الفيضة تضرب محافظة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم، السبت، على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك مع بدء فصل الشتاء رسميا أمس الأول، الخميس.

وتشهد الإسكندرية حالة من التغيرات والتقلبات الجوية خلال النصف الثاني من ديسمبر، بسبب "نوة الفيضة الصغرى"، والتي يفيض فيها البحر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من أمس، الجمعة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.