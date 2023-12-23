حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في بركة ريشا

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالأسلحة المناسبة تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا.

وكان حزب الله أعلن، اليوم السبت، استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، لترتفع حصيلة شهدائه إلى 122، منذ 8 أكتوبر الماضي.

ووفق بيان له ”فقد نعى الحزب الجريح حسن عبد النبي طليس من بلدة بريتال في البقاع (شرق) الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووفق تقارير لبنانية، فإن عدد شهداء عناصر “حزب الله” جراء المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر ارتفع إلى 122.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.