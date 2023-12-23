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رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتابع اجراءات الاستعدادات للامتحانات بـ الدراسات الإسلامية بنات بالزقازيق

صدى البلد

تفقد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق التابعة للأمانة العامة المساعدة للوجه البحري.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والبالغ عددها أكثر من تسعين كلية موزعة جغرافيا في جميع محافظات الجمهورية. 

وتهدف الزيارة إلى المتابعة الدائمة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالكلية، إضافة إلى الوقوف على جاهزية واستعداد الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

من ناحية أخرى شارك فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة في افتتاح الملتقى العلمي الأول الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، والذى يقام تحت عنوان: (الاتجاهات الأدبية والقضايا اللغوية في الشعر الحديث دراسة تحليلية في ضوء النقد الحديث شعر عبد المجيد فرغلي أنموذجًا)  بحضور الدكتورة اماني هاشم، عميدة الكلية، وجميع عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر بالوجه البحري.

وأشاد رئيس الجامعة بعقد هذا الملتقى العلمي الأول للكلية، مشيرًا إلى أن انعقاد الملتقى يعد من قبيل الوفاء.

وفي ختام الملتقى قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق والحاصل على وسام الجمهورية، وقام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكريمه، كما قامت الدكتورة أماني هاشم، عميدة الكلية بتكريم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري.

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