عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على انتظام امتحانات النقل ببرج العرب.. صور

امتحانات النقل
امتحانات النقل

تفقد اليوم الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه خالد ابراهيم مدير عام التعليم النموذجي، عددا من المعاهد في أولي أيام امتحانات النقل بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وخلال جولته، تفقد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات المعاهد ببرج العرب، حيث أشاد بمستوى الانضباط والالتزام باللجان بمعاهد فتيات الشعراوي العادي والنموذجي، مثنيا على إدارة المعاهد ومدى الوعي الإداري والإخلاص في العمل الذي وجده على الارض، ووجه بتكريم شيوخ المعاهد على تميزهم.

كما حث الطلاب على بذل المزيد من الجهد، موجها مدير الإدارة بضرورة المتابعة اليومية لمعاهد برج العرب العادي والنموذجي وسيدنا يحيي لضمان الانضباط والالتزام بها، وأكد على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الازهرية بشكل دقيق.

كما أكد أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب وتذليل العقبات أمامهم، وأن امتحانات النقل هذا العام تسير بشكل جيد دون أي معوقات.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

وخلال جولته، تفقد الشيخ أيمن عبدالغني عددًا من المعاهد الأزهرية ببرج العرب، شملت:
* معهد فضيلة الشيخ الشعراوي العادي
* معهد فضيلة الشيخ الشعراوي النموذجي
* معهد برج العرب العادي
* معهد برج العرب النموذجي
* معهد سيدنا يحيي

كما حرص على التحدث مع الطلاب وإدارة المعاهد، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتركيز على دراستهم، متفقدا تجهيزات اللجان الامتحانية، وتأكد من توفر جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم، وذلك في إطار سعيه الدائم إلى تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.

وشدد على ضرورة متابعة سير الامتحانات في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات، وذلك لضمان سيرها بشكل جيد دون أي معوقات.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير الامتحانات في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

كما تهدف هذه الجولة إلى التأكد من سير الامتحانات بشكل جيد، وضمان توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم.

412889057_699719808931999_602952354883172499_n
412889057_699719808931999_602952354883172499_n
412898788_699719885598658_8912672017791683569_n
412898788_699719885598658_8912672017791683569_n
413858911_699719748932005_1118801009961501342_n
413858911_699719748932005_1118801009961501342_n
413858919_699719648932015_3474451713082075845_n
413858919_699719648932015_3474451713082075845_n
413985189_699719912265322_3964972124401786580_n
413985189_699719912265322_3964972124401786580_n
المعاهد الأزهرية امتحانات الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

وصول بعثة الأهلي مطار الملك عبد العزيز استعدادًا للسفر إلى الإمارات.. صور

خبر غير متوقع .. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. فيديو

القسام تعلن تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها

بشرى بشأن معاشات العام الجديد.. اعرف شروط التسوية واستحقاق الزيادة

قطع الطريق على الأندية الإنجليزية.. نابولي يعلن تجديد عقد فيكتور أوسيمين

مفاوضات مكثفة للتوصل لاتفاق| أول خطوة جدية من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

فيديو

أنا لست متدينة ولكن روحانية..فنانة شهيرة تكشف رحلتها من ارتداء الحجاب حتى خلعه

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ