رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على انتظام امتحانات النقل ببرج العرب.. صور

تفقد اليوم الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه خالد ابراهيم مدير عام التعليم النموذجي، عددا من المعاهد في أولي أيام امتحانات النقل بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وخلال جولته، تفقد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات المعاهد ببرج العرب، حيث أشاد بمستوى الانضباط والالتزام باللجان بمعاهد فتيات الشعراوي العادي والنموذجي، مثنيا على إدارة المعاهد ومدى الوعي الإداري والإخلاص في العمل الذي وجده على الارض، ووجه بتكريم شيوخ المعاهد على تميزهم.

كما حث الطلاب على بذل المزيد من الجهد، موجها مدير الإدارة بضرورة المتابعة اليومية لمعاهد برج العرب العادي والنموذجي وسيدنا يحيي لضمان الانضباط والالتزام بها، وأكد على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الازهرية بشكل دقيق.

كما أكد أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب وتذليل العقبات أمامهم، وأن امتحانات النقل هذا العام تسير بشكل جيد دون أي معوقات.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

وخلال جولته، تفقد الشيخ أيمن عبدالغني عددًا من المعاهد الأزهرية ببرج العرب، شملت:

* معهد فضيلة الشيخ الشعراوي العادي

* معهد فضيلة الشيخ الشعراوي النموذجي

* معهد برج العرب العادي

* معهد برج العرب النموذجي

* معهد سيدنا يحيي

كما حرص على التحدث مع الطلاب وإدارة المعاهد، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتركيز على دراستهم، متفقدا تجهيزات اللجان الامتحانية، وتأكد من توفر جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم، وذلك في إطار سعيه الدائم إلى تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.

وشدد على ضرورة متابعة سير الامتحانات في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات، وذلك لضمان سيرها بشكل جيد دون أي معوقات.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير الامتحانات في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

كما تهدف هذه الجولة إلى التأكد من سير الامتحانات بشكل جيد، وضمان توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم.

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