صفارات الإنذار تدوي بشمال إسرائيل للاشتباه في تسلل مسيرة من لبنان

أعلن حزب الله، اليوم، عن استهداف عناصره لتجمع من جنود الاحتلال الإسرائيلي بمحيط "بركة ريشا" بالمنطقة المحتلة من جنوبي لبنان، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت القناة، بأن صفارات الإنذار تدوي في الجليل بشمال إسرائيل للاشتباه في تسلل مسيرة من جنوب لبنان.

في الوقت نفسه ‏هاجمت قوات سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، عددًا من الأهداف التابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر الجمعة، أنه من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي مواقع عسكرية متعددة لحزب الله وبنى تحتية كان يستخدمها الحزب اللبناني لأنشطته، وفق وكالة سبوتنيك.

وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد عددًا من عمليات الإطلاق القادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد، وقد هاجمت قوات جيش الاحتلال مصادر النيران.