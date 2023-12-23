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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول بطولة للنادي .. كيف استعد بيراميدز لـ السوبر المصري

الشامسي ولاعبي بيراميدز
الشامسي ولاعبي بيراميدز

اجتمع رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، مالك بيراميدز، بلاعبي فريقه قبل خوض مباراة مودرن فيوتشر، بعد غد الإثنين، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وحرص الشامسي على تحفيز لاعبي الفريق، خلال اجتماعه معهم بفندق الإقامة بالإمارات، وطالبهم بتحقيق الفوز بأول بطولة في تاريخ النادي.

وخاض الفريق، اليوم السبت، ثاني تدريباته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على ملعب "كريكيت أبوظبي".

وتأكدت جاهزية المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن الفريق لخوض لقاء مودرن فيوتشر، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

ويفتقد بيراميدز جهود حارس المرمى أحمد الشناوي والجناح إبراهيم عادل بسبب الإصابة.

وخاض بيراميدز نسخة الموسم الماضي للسوبر المصري، ضد الأهلي في شهر مايو الماضي، وخسر بنتيجة 0-1 في الإمارات.

وتقام بطولة السوبر المصري لأول مرة بمشاركة 4 أندية، هي الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ومودرن فيوتشر.

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