إسرائيل: طائرة استهداف ناقلة قبالة سواحل الهند انطلقت من إيران مباشرة

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن إسرائيل تعتقد أن الطائرة بدون طيار التي أطلقت النار على ناقلة قبالة سواحل الهند قبل فترة قصيرة تم إطلاقها مباشرة من إيران، وذلك بحسب ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت وكالتان ملاحيتان إن السفينة، التي قيل إنها ناقلة مواد كيميائية/منتجات ترفع علم ليبيريا، تعرضت لأضرار لكن لم تقع إصابات، وأفادت إحداهما، دون تأكيد، أن السفينة مرتبطة بإسرائيل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي وسط موجة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ شنها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن على ممر شحن حيوي في البحر الأحمر تضامنا مع غزة.

ومع ذلك، بما أن الهجوم وقع على بعد حوالي 200 ميل بحري جنوب غرب فيرافال بالهند، فمن غير المرجح أن يكون قد تم تنفيذه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.