أدعية العام الميلادي.. وأفضل الكلمات للعائلة

أدعية العام الميلادي، يبحث الكثير عن دعاء العام الميلادي، والدعاء إلى الله عز وجل من أهم العبادات التي يستحب لكل مسلم الحرص عليها يوميا وليس سنويا عند استقبال العام الجديد، ونصح عدد من العلماء استقبال العام الجديد بالصلاة والدعاء والتضرع إلى الله أن يكون عام كله فرح فيه يحقق المسلم الأمنيات، لذا عبادة الدعاء من أفضل الأمور المستحبة مع العام الميلادي الجديد، وأن يحرص على الدعاء لوالديه إن كانوا أحياء ، وزيارتهم والدعاء على قبرهم إن كانوا موتى، أدعية العام الميلادي نسردها في السطور التالية.



أدعية العام الميلادي، اللهم في هذه السنة، ربّ الأرباب ربِّ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على برهّم، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك رحمة من عندك, تهدي بها قلبي, وتجمع بها أمري, وتلم بها شعثي, وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي, وتبيّض بها وجهي, وتزكي بها عملي, وتلهمني بها رشدي, وترد بها الفتن عني, وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء, وعيش السعداء, ومنزل الشهداء, ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء.

- يا رب حقق امانينا احفظ احبتنا وارزقنا الصحة وراحه البال يا رب احفظ لي عائلتي واحبتي يارب وكلتك امري في العام الجديد كل سنه وانت بخير كل سنه وانت طيبين والامه الإسلامية بخير.

-اللهم أدخل على وأحبتي العام الجديد راضيين مرضيين، ولا تجعل بيننا حاقد ولا حاسد.

-اللهم في بداية هذا العام نسألك من فيض رحمتك وواسع كرمك، ألا تترك بيننا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا محرومًا إلا أعطيته، ولا مديونًا إلا قضيت دينه، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا مكروبًا إلا وقد فرجت عنه.

-يا رب أنت الكريم ونحن الفقراء إلى رحمتك، فأنظر الينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدًا في هذا العام.

-اللهم إنا نسألك من جودك أن تجعل لنا من الفرح نصيبًا مع بداية هذه السنة..مع بداية عام جديد يا الله ارفع عنا كل بلاء، واكتبنا من السعداء.

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم.. آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً، إنك أنت الوهاب”.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة، بعد جرأتي عليك، فإغفر لي وتب علي، وتولني برحمتك.

الحمد لله رب العالمين، اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل، وسنة جديدة.

اللهم في بداية العام الجديد

اللهم في بداية العام الجديد، يتمنى الكثير من المسلمين التطلع إلى العام الجديد بشغف وأحلام يتمنى تحقيقها، وبدء صفحة جديدة مع نفسه لتنفيذ أهدافه، ويأتي هذا الأمر بالسعي مع الدعاء، خاصة وأن الكثير من المسلمين يتفائل بالدعاء ، وفي السطور التالية أدعية وعبارات التضرع التي يستحب لللمسلم قولها في السنة الميلادية الجديدة.

اللهم في بداية العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

-اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

-في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهَلْنا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم.

وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

- اللهم إني استودعتك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي اللهم أحفظ لي عائلتي ومن أحب فأنت خير الحافظين كل عام وانتم بألف خير.

-اللهم في عامي الجديد وفّقني لما يرضيك عنّي من القيام والصّيام وغضّ البصر وحفظ اللسان، اللهم ارزقني الإخلاص لوجهك الكريم، وأتمّ عليّ رحمتك وفضلك.

- اللهم أستودعك عاماً مرّ من حياتي فاغفر لي فيما هو آت، وارحمني واعف عنّي واسترني.

أجمل دعاء لعائلتي اللهم يا خير من سُئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب، تول أمرنا وأحسن خلاصنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.

قد أقبلت.. نسألك خير هذة السنة، ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها ،من الشيطان الرجيم.

اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه، ووعدتني عليه الثواب والغفران، فتقبله مني ، ولا تقطع رجائي منك، يا كريم، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أجمل دعاء لعائلتي في العام الجديد

أجمل دعاء لعائلتي في العام الجديد، يعد الدعاء للعائلة والأصدقاء بظهر الغيب من السنن النبوية، وفيه أجر كبير لذا يستحب الإكثار من الدعاء للأسرة والعائلة مع بداية السنة الجديدة أن يحفظهم الله ويصرف عنهم كل سوء لأن الأهل والعائلة من أجمل هدايا الرحمن للعبد وعلى المسلم أن يحرص بالدعاء لهم بالعافية والخير في العام الجديد.

-اللهم أجعل عائلتي في أحسن حال ، يالله اغفر لنا خطايانا السابقة وارزقنا الستر والعفو والعافية في السنه الجديدة اللهم ولا تكسر لي قلبا واحفظ لي عائلتي وأطل في عمر والدي ووالدتي وارزقني وإياهم حسن الختام اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي واحفظني من كل شر.

-اللهم اسالك الصحة والعافية اللهم اسالك عام مليء بالنجاح و التوفيق اللهم اسالك عام سعادة و راحة بال اللهم اسالك ان تحفظ لي عائلتي من كل شر و سوء.

اللهم انت ربي وهذا عام جديد نسألك خيره ونعوذ بك من شره ونستكفيك مؤنه وشغله يا ذا الجلال والاكرام . اللهم هذا عام جديد نسألك فيه العصمة من الشيطان والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك. اللهم قدر لنا الخير حيث شئت ثم أرضنا به وأفرحنا وحببنا به

-اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانًا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك ورضوانًا

-اللهمّ يسّر أمورنا واشرح صدورنا، وفرّج همومنا، واكشف عنّا البلاء، وقنا الشّقاء، وشماتة الأعداء، اللهمّ قنا العذاب في الدّنيا والآخرة. اللهم أنت ربّنا ومولانا، لا إله إلّا أنت، تقبّل خير ما عملنا واستجب عنّا ما دعوناك في عرفة ولا تنهي عامنا هذا إلّا وقد غفرت لنا ورضيت عنّا يا كريم، والحمد لله ربّ العالمين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.. اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى.

-اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك، رزقا طيبا مباركا.. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا، لنكونن من الخاسرين.

-ربي أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين... ربنا ولا تحمل علينا إصراً , كما حملته على الذين من قبلنا.

-اللهم إنك أمرت بالدعاء، وقضيت على نفسك بالاستجابة ، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك.

-اللهم ما أحببت من خير، فحببه إلينا، ويسره لنا، وما كرهت من شيء، فكرهه إلينا وجنبنا إياه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا.

- الله أسألك بحق أسماءك الحسنى أجمعين أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء هموما ودواء لأسقامنا وأن تحبّبنا به وتقربنا منه يا كريم يا أرحم الراحمين.

-اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.

