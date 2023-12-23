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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

35 سنة.. نجم انتر ميلان أول صفقات اتحاد جدة في الانتقالات الشتوية

اتحاد جدة
اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية أن أليكسيس سانشيز نجم انتر ميلان بات قريبًا من الانتقال لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "إل ديبورتيفو" أن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة، أجرى اتصالًا هاتفيًا بأليكسيس سانشيز مهاجم النيراتزوري، تمهيدًا لضمه.

وبحسب الصحيفة، فإنها ليست المرة الأولى التي يهتم فيها جاياردو بالحصول على سانشيز، حيث طلب ضم المهاجم التشيلي، عندما كان مدربًا لريفر بليت.

ويحتاج اتحاد جدة لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي لتعديل مسار الفريق، بعد توديع مونديال الأندية من الدور الثاني، والابتعاد عن صراع الصدارة في الدوري السعودي.

كما ينتظر اتحاد جدة، منافسة قوية في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي.

من جانبه، لا يعيش سانشيز 35 عامًا أفضل أيامه مع انتر منذ عودته للفريق الإيطالي مطلع الموسم الجاري قادمًا من مارسيليا، بعقد لموسم واحد.

ومن أصل 24 مباراة لإنتر ميلان في كل البطولات، شارك سانشيز في 11 لقاء فقط، بمجموع 440 دقيقة، واكتفى بتسجيل هدفين.

ويعاني سانشيز من إجهاد عضلي أبعده عن آخر مباراتين لإنتر ميلان ضد لاتسيو وليتشي في الدوري الإيطالي.
 

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