عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمناسبات .. طريقة عمل كيكة الأناناس

كيكة الأناناس
كيكة الأناناس

كيكة الأناناس هي من المطبخ اللبناني، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، فإذا كنتِ تحبين عمل الحلويات السهلة والكيكات المميزة؛ اليك طريقة عمل حلويات كيكة الأناناس.

طريقة عمل كيكة الأناناس

مقادير كيكة الأناناس

‏-  2 كوب دقيق
‏-  1 كوب سكر
‏-  ½ كوب زيت
‏-  ½ كوب حليب
‏-  2 بيض
‏-  1 معلقة كبيرة فانيليا
‏-  2 معلقة صغيرة بيكينج باودر
‏-  ½ معلقة صغيرة بيكينج صودا

مقادير الحشو
‏-  1 علبة أناناس مصفاه
‏-  ½ كوب عصير أناناس
‏-  ¼ كوب سكر بني
‏-  ¼ كوب زبدة لينة

طريقة التحضير:

ادهني الصينية بالزبدة ووزعي قطع الزبدة في صينية الكيك.
وزعي السكر البني فوق الزبدة ثم رتبي شرائح الأناناس.

اخفقي البيض مع الفانيليا لمدة 5 دقائق حتى يصبح المزيج فاتح اللون.
أضيفي الزيت والسكر واخفقي حتى يصبح المزيج كريمي وناعم.
أضيفي الحليب واخفقي.

أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا، واخفقي حتى تتجانس المكونات.
صبي مزيج الكيك فوق الأناناس والسكر البني والزبدة، وأدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 50 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد ثم اصنعي شقوقاً صغيرة بالشوكة وشربيها بعصير الأناناس.

اقلبي الكيك في طبق التقديم وقطعيه وقدميه.

الأناناس كيكة الأناناس المطبخ اللبناني الحلويات المناسبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

خبر ينتظره الملايين| بشرى سارة بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

موضوعات متعلقة

تجعلك شبابا دائما.. أطعمة تحافظ على بشرتك وتبدو أصغر من سنك

طبيب يقدم نصائح للشعور بالدفء في برد الشتاء

انتبه.. علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة

غير مكلفة ومتوفرة في كل منزل.. طريقة عمل كباب بالفريك

البقع البيضاء| مرض جلدي خطير يصيب الأطفال.. تعرف على أسبابه

تمده بالكالسيوم.. فوائد لن تتوقعها للأفوكادو على الأطفال

سهلة وسريعة .. طريقة عمل ليزي كيك بالشوفان

احترس.. رائحة الفم الكريهة مؤشر على أمراض خطيرة| اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

إنتر يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي

عضو الوفد المصري يوضح نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات سد النهضة |فيديو

مظاهرات في تل أبيب تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية

مصرفى: كبح جماح التضخم بآلية أسعار الفائدة يؤتى ثماره على المدى البعيد

المالية تقترض 47.5 مليار جنيه من البنوك .. غدا

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية.. سؤال اختفى 40 عاما هذا سبب الجدال حوله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

فيديو

تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ