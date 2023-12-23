للمناسبات .. طريقة عمل كيكة الأناناس

كيكة الأناناس هي من المطبخ اللبناني، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، فإذا كنتِ تحبين عمل الحلويات السهلة والكيكات المميزة؛ اليك طريقة عمل حلويات كيكة الأناناس.

طريقة عمل كيكة الأناناس

مقادير كيكة الأناناس

‏- 2 كوب دقيق

‏- 1 كوب سكر

‏- ½ كوب زيت

‏- ½ كوب حليب

‏- 2 بيض

‏- 1 معلقة كبيرة فانيليا

‏- 2 معلقة صغيرة بيكينج باودر

‏- ½ معلقة صغيرة بيكينج صودا

مقادير الحشو

‏- 1 علبة أناناس مصفاه

‏- ½ كوب عصير أناناس

‏- ¼ كوب سكر بني

‏- ¼ كوب زبدة لينة

طريقة التحضير:

ادهني الصينية بالزبدة ووزعي قطع الزبدة في صينية الكيك.

وزعي السكر البني فوق الزبدة ثم رتبي شرائح الأناناس.

اخفقي البيض مع الفانيليا لمدة 5 دقائق حتى يصبح المزيج فاتح اللون.

أضيفي الزيت والسكر واخفقي حتى يصبح المزيج كريمي وناعم.

أضيفي الحليب واخفقي.

أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا، واخفقي حتى تتجانس المكونات.

صبي مزيج الكيك فوق الأناناس والسكر البني والزبدة، وأدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 50 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد ثم اصنعي شقوقاً صغيرة بالشوكة وشربيها بعصير الأناناس.

اقلبي الكيك في طبق التقديم وقطعيه وقدميه.