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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اتخطبت على سلم المعهد| هناء الشوربجي تكشف كواليس حياتها.. وهذه صلة القرابة مع بطلة ونيس

هناء الشوربجي برفقه
هناء الشوربجي برفقه ابنه اخيها

هناء الشوربجي.. استضافت الإعلامية مني الشاذلي، الفنانة هناء الشوربجي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "اون"، مساء أمس يوم الجمعة، وكشفت الفنانة هناء الشوربجي عن تفاصيل حياتها الشخصية وحياتها الفنية.

كما كشفت الفنانة هناء الشوربجي، عن صلة القرابة التي تجمعها مع الفنانة الشابة هدى هاني، التي جسدت دور "جهاد" في المسلسل الشهير "يوميات ونيس"، ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز تصريحات الفنانة هناء الشوربجي.

فرقة رضا بداية المشوار الفني

وكشفت الفنانة هناء الشوربجي، عن سبب عدم ظهورها في البرامج، وقالت إنها لا تحب كثرة الظهور، كما كشفت عن بدايتها الفنية والتي كانت مع "فرقة رضا"، حيث كانت في المرحلة الإعدادية.
 وأضافت هناء الشوربجي، أنه كان يوجد صلة قرابة مع الدكتور حسن فهمي والد فريدة فهمي، حيث شقيقته كانت متزوجة أحد أقاربها، مشيرة إلى أن خالتها هي من عرفتها على فرقة رضا.

وتابعت هناء الشوربجي، أن فرقة رضا لا يوجد بها ابتذال، وطلبت خالتها منها التقديم فيها، وكانت محبة للرقص والتمثيل، والوقوف أمام المرآة، وكانت تقلد فيروز الصغيرة.

هناء الشوربجي الشوربجي الإعلامية منى الشاذلي منى الشاذلى الفنانة هناء الشوربجي هدى هاني يوميات ونيس

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