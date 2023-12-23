مستقبل وطن يكرم قياداته لجهودهم في الانتخابات الرئاسية .. صور

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية لتكريم، أمناء الحزب بالمحافظات وأمناء التنظيم وأعضاء غرفة العمليات المركزية، وذلك لجهودهم خلال الانتخابات الرئاسية، بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وجاء ذلك، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب.

وفي كلمته، وجه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لكافة قيادات وأعضاء الحزب، لما قدموه من جهد كبير ، مؤكدًا أن كافة أعضاء حزب مستقبل وطن ظهروا بصورة مشرفة، جسدت التواجد القوي للحزب بين المواطنين.

وثمن النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، حالة الحراك التنظيمي داخل الحزب، وإصرار كافة قياداته على العمل ضمن إطار تنظيمي جماعي وفي ظل تعاون غير مسبوق.

ومن جانبه، أشاد النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، بحالة الحراك الحزبي، وروح العمل الجماعي الجاد بهدف إعلاء الصالح العام.

وأشار النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إلى نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المصرية، مقدماً الشكر لكافة قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن، على ما قدموه من جهد نال إشادة الجميع.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى تسلم دروع التكريم.